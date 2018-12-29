Şahin Tepesi 6. Bölüm (Final) tek parça full izle | Şahin Tepesi izle 28 Aralık 2018, Cuma

Şahin Tepesi’nin final bölümü yayınlandı. Şahin Tepesi’nin 6. son bölümünde gerçekler ortaya çıkıyor. Tuna, Mete'ye karşı hazırladığı korkunç tuzakla Efe ve Verda'yı büyük bir tehlikenin eşiğine getirirken sonrasında yaşanacaklar gizli saklı olan her şeyin su yüzüne çıkmasına sebep olacaktır. Şahin Tepesi 6. bölümü izle.





Gerçekler ortaya çıkıyor!

Mete'nin Tuna'ya rağmen attığı büyük adım köşkteki bütün dengeleri değiştirir. Deniz ve Mete'nin ilişkisinden çok Tuna'nın bu birlikteliğe karşı çıkmadığını gören Demir ve Efe bir şekilde buna ikna olurken Ceylan'ın ablasına olan tutumu diğerlerinden farklı olur. Deniz'in çaresizliği ve teslimiyeti Tuna'yı farklı arayışların içine sürükler. Bütün bunların karşısında bir de Demir'in boşanma kararından vazgeçmeyişi Tuna'yı çılgına çevirir. Tuna için bunun tek sorumlusu Melek'tir. Şirkette düzenlenen yeni yıl partisi ve sonrasında yaşanacak güzel anlar Efe ve Verda için aşka teslimiyet olacaktır. Ailelerinin yaşadığı kaoslara ve sıkıntılara rağmen duygularının peşinden giden iki sevgili için zaman artık aşkın zamanıdır. Deniz'in Mete ile birlikteliğini bir türlü kabullenemeyen Cem'in bu olayı çözüme kavuşturup Deniz'i kurtarma çabası onun cinayetle ilgili gerçekleri öğrenmesine sebep olur. Mete'nin durmak bilmeyen tehditleri ile karşı karşıya gelen Tuna bu duruma son vermek için harekete geçerken Cem'den habersizdir. Tuna, Mete'ye karşı hazırladığı korkunç tuzakla Efe ve Verda'yı büyük bir tehlikenin eşiğine getirirken sonrasında yaşanacaklar gizli saklı olan her şeyin su yüzüne çıkmasına sebep olacaktır.