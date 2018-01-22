Kırgın Çiçekler 106. Bölüm fragman

"Bırak o silahı!"
Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.
Kırgın Çiçekler 106. Bölüm fragman22 Ocak 2018, Pazartesi
"Bırak o silahı!"
- Kırgın Çiçekler 105. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 105. bölüm fragmanı
- Kırgın Çiçekler 104. bölüm
- Kırgın Çiçekler 104. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 103. bölüm
- Kırgın Çiçekler 103. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 102. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 102. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 101. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 101. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 100. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 100. Bölüm fragman
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.