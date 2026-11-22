Kurum'dan tarihi kapanış konuşması: "Dünya beklemiyor, afetler beklemiyor!"
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 196 ülke ve AB'nin katılımıyla Antalya'da gerçekleşen zirvenin kapanış oturumunda müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmadığını açıkladı. Türkiye olarak uzlaşının tüm imkanlarını zorladıklarını vurgulayan Kurum, "Ortak geleceğimizi ilgilendiren böylesine hayati bir meselede bütün tarafların çözüm için daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklerdik" ifadelerini kullandı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel