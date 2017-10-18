Eylül, kavga eden Songül ve Güney'i barıştırmak için plan yapar. Ali ve Eylül giderek yakınlaşır. Cemre zor günlerinde Serkan'ı hiç yalnız bırakmaz. Ejder, Kader'i yok edip suçu Meral'e atar. Üstü başı kan içinde uyanan Meral, kendini savunamaz ve tutuklanır. Kızlar olayı öğrenince şoka girer. Herkes Kader'e ne olduğunu merak ederken Harika gerçeği öğrenir ve Ejder'i tehdit eder. Yakalanma korkusuna kapılan Ejder, Harika'nın peşine düşer.
Kırgın Çiçekler 93. Bölüm17 Ekim 2017, Salı
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