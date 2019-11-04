Kimse Bilmez 21. bölüm fragmanı yayınlandı! "Senin bu herifle ne işin var?" 04.11.2019 00:44

Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinin 21. yeni bölüm fragmanı "Senin bu herifle ne işin var?" başlığı ile yayınlandı. Peki, Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Kimse Bilmez dizisinin "Senin bu herifle ne işin var?" başlığıyla yayınlanan 21. yeni bölüm fragmanı...