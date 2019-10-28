Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İzleyicilerin merakla beklediği Kimse Bilmez 20. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...
"Ben senin sevgilin değil miyim?"
KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır.
SEVDA NE YAPACAK?
Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak?
UYGAR GERÇEKLERİ AÇIKLIYOR
Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler. Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi?
PİLOT EVLENME TEKLİFİ EDİYOR
Öte yandan, Duygu'ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi?
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