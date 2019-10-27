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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 19:51

19. bölüm canlı izle | ATV

Pazar akşamları ATV'de izleyicisiyle buluşan dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Yeni bölümde Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıyor. Peki, Kimse Bilmez yeni bölümde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının sevilen dizisi dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ortalığın iyice karışacağı yeni bölümde Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söylüyor. Heyecan dolu sahneleriyle . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır.

SEVDA NE YAPACAK?

Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak?

UYGAR GERÇEKLERİ AÇIKLIYOR

Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler. Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi?

PİLOT EVLENME TEKLİFİ EDİYOR

Öte yandan, Duygu'ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi?

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