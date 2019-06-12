Kimse Bilmez 1. yeni bölüm tek parça izle! 12.06.2019 00:12

Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yepyeni bir dizi başladı. Kimse Bilmez dizisi ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. İlk bölümde Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaştı. Kimse Bilmez 1. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KİMSE BİLMEZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir.

SEVDA, KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister. Ancak hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır. Başka bir çözüm bulamayan Sevda kardeşini kurtaracak parayı alıp kaçar ama sonunda sıkışır. Gidecek bir yer bulamaz ve Sevda'nın kaçışı Ali Hüroğlu'nun evinde sonlanır.

ALİ HOCA KARDEŞİNİ ARIYOR

Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Ali ve Sevda yakınlaşırken, Uygar'ın, Sevda'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Uygar'ın planlarında yüzünden, Ali'nin kayıp kardeşiyle karşılaşması hiç de hayal ettiği gibi olmaz.

KORKUNÇ BİR SIR

Öte yandan Sevda'nın Ali'ye olan ilgisi korkunç bir sırrın kapılarını aralar. Bu sır Sevda'yı Ali'ye imkansız kılmaktadır.