Yol Durumu

Nefise köşeye sıkışıyor!

26 Ekim 2017, Perşembe
Muzaffer’in isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Nefise, iyice köşeye sıkışıyor
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kanatsız Kuşlar Videoları