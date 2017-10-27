Yol Durumu

Artık gözümün önünde olmanı istiyorum...

26 Ekim 2017, Perşembe
Muzaffer, Tuba'nın yeniden villaya taşınmasını istiyor!
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