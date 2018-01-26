Kanatsız Kuşlar 31. Bölüm

Korkutan hamle
Nefise, Kemal'e hiç beklemediği bir sertlikte tepki gösterir. Emre'ye de artık Kemal'den uzak durması gerektiğini söyler. Emre ise Asya'ya yapılanların acısını çıkarmaya çalışırken kardeşi Cemre'nin başına geleceklerden habersizdir. Ahmet, Cemre'nin gözüne girebilmek için Kaan'ı saf dışı bırakacaktır. Bunun için amcasının yaptığı plana dahil olur. Muzaffer, Nefise'yi ve çocuklarını alarak büyük bir aile olmayı düşünmeye başlamıştır. Tuba, Nefise ile ilgili sırların peşindedir. Sonunda hiç beklenmedik bir şey olur. Muzaffer, herkesi korkutacak bir hamle yapar.
Kanatsız Kuşlar 31. Bölüm26 Ocak 2018, Cuma
Korkutan hamle
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