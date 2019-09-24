Hercai 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan kararını veriyor 24.09.2019 21:12

Cuma akşamları ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen Hercai dizisinin geçen haftaki bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Hercai 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Eğer gözümden yaş gelecekse, sadece mutluluktan olacak!" repliği izleyenlerin dikkatini çekiyor.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek?

REYYAN NE YAPACAK?

Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı?

GERÇEK SAVAŞ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

REYYAN VE MİRAN SAVAŞA ENGEL OLABİLECEK Mİ?

Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?