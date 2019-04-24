Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

''Burada olan burada kalacak!''
Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Hercai yeni bölümde Miran Reyyan'a olan aşkını haykıracak. Kin ve nefretin aşka dönüştüğü Hercai 7. yeni bölümde Miran, Reyyan Şadoğlu'nun peşini bırakmamaya kararlı. İşte Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı...
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