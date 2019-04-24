Haberler Web TV Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

24.04.2019 16:04


''Burada olan burada kalacak!''

Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Hercai yeni bölümde Miran Reyyan'a olan aşkını haykıracak. Kin ve nefretin aşka dönüştüğü Hercai 7. yeni bölümde Miran, Reyyan Şadoğlu'nun peşini bırakmamaya kararlı. İşte Hercai 7. yeni bölüm 2. fragmanı...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Hercai Videoları