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Hercai 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle

10.04.2019 09:36


"Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmeyecekse, atmayacaksın!"

Hercai 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin henüz 4 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen dünyaya açılan ve reytingleri altüst eden dizisi Hercai 5. yeni bölümde, Miran Reyyan'a zarar gelmesin diye çabalarken, Yaren Şadoğlu kıskançlığına ve hırsına yenik düşerek Miran'a zarar vermeye çalışacak. İşte Hercai 5. yeni bölüm fragmanı...

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