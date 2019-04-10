Hercai 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle

"Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmeyecekse, atmayacaksın!"
Hercai 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin henüz 4 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen dünyaya açılan ve reytingleri altüst eden dizisi Hercai 5. yeni bölümde, Miran Reyyan'a zarar gelmesin diye çabalarken, Yaren Şadoğlu kıskançlığına ve hırsına yenik düşerek Miran'a zarar vermeye çalışacak. İşte Hercai 5. yeni bölüm fragmanı...
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