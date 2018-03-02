Yol Durumu

THY'den kar yağışına karşı güvenlik önlemi

01 Mart 2018, Perşembe

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, İstanbul'daki hava trafiğini etkilemedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, gece boyunca yaptığı çalışmalarla Atatürk Havalimanı'nda bulunan pistleri sürekli açık tuttu. Uçaklar buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı sıvı ile yıkandı. Pistlere buzlanmayı engelleyen sıvı döküldü. Seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

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