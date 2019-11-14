Firari Can Dündar’dan kirli algı operasyonu! ABD’deki tarihi zirveyi hedef aldılar 14.11.2019 15:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini ve Donald Trump ile tarihi görüşmesini karalamak için FETÖ’cü firari teröristler de harekete geçti. Can Dündar başta olmak üzere bazı kesimler görüşmeden bir fotoğraf paylaşarak "Çavuşoğlu neden ayakta?" yorumuyla Türkiye'nin diplomatik zaferini hedef almak istediler. Algı operatörlerinin ucuz oyunu, fotoğrafın gerçeğinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

"ÜLKESİNİ SEVMEYENLERİN KARA PROPAGANDA YÖNTEMİ"

Dijital İletişim uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık A Haber canlı yayını konuğu oldu. Kırık, "Sosyal medya bugün kara propaganda ve algı operasyonunun bir numaralı aracı olmaya başladı. Aslında bu fotoğraf bizim için bir örnek. Fırat Kalkanı'nda olsun, Zeytin Dalı Harekatı'nda olsun, Barış Pınarı Harekatı'nda olsun hep bu tarz çarpıtılmış görüntülerle karşı karşıya kaldık. Ancak bu son yapılan görüşme esnasında da baktığınız, sizin de az önce aktardığınız görselde nasıl bir algı yürütüldü. Sosyal medyada virüs etkisi dediğimiz bir kavram vardır. Bir görseli siz sunduğunuzda hızlı şekilde yayılır ve özellikle de bu konuda diğer sahte hesaplardan da destek alırsınız. Bu görseli araştırma yapmadığımız için ilk gördüğümüzde inanıyoruz ama görselin aslında bir perde arkası var. Bu görülen olayda bir açı durumu söz konusu. Ülkesini sevmeyenlerin başvurduğu bir yöntem bu" iFadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Erdoğan arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmelerde MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da yer aldı. ABD gezisinin başarılı geçmesi muhalefet partilerini çileden çıkardı.

"CAN DÜNDAR HAİNDİR"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a destek çıktı. Enginyurt, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD gezisinde Trump ve ekib, tarafından iyi karşılanınca muhalefet kudurttu. Arkadaş! Cumhurbaşkanı TÜRKİYE demek, bu nasıl bir kin? Nefret gözünüzü karartmış, aklınızı başınızdan almış. Trump Cumhurbaşkanına hakaret etse zil takıp oynayacaksınız! Yazık yazık" ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınına da katılan Cemal Enginyurt, gerek Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti, gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerinin çarpıtılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Enginyurt, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretindeki bir fotoğraf üzerinden yapılan algı operasyonu hakkında, "Bazı odaklarca dediğimiz zaman yüceltmiş oluruz. Hainler tarafından demek daha doğru olur. Can Dündar haindir. Vatana ihanette dolayı da bu ülkeyi terk etmiş bir haindir. Bu hainden bundan sonra bu ülkenin lehine bekleyecek herhangi bir şeyimiz yok. Töre devlet başkanının yanında ayakta durmayı gerektirir ama Can Dündar'ın töresi yok ki. FETÖ'cülerin töresi yok ki. Onlar ihanet bilirler." Dedi.