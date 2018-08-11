Başkan Erdoğan Ordu'da incelemelerde bulundu 11 Ağustos 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün 3-4 ay içinde yeniden yapılacağını açıkladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz Karayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili Bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadenizimizde bu tedbirleri de almış olacağız. Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir." AA