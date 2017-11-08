Yol Durumu

Ne olursa olsun beni affeder misin?

07 Kasım 2017, Salı
"Ailemizin güvende olması için her şeyi yaparım!"
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