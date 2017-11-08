Yol Durumu

Meryem'den masadakilere gözdağı!

07 Kasım 2017, Salı
Hepinizin ölmesi için her şeyi yaparım!
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