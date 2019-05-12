Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 137. yeni bölüm fragmanı yayında! Haşmet Façalı'ya saldırı! 12.05.2019 22:33

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyicilerin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. bölüm fragmanı yayınlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 136. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut'un ölümünün ardından yerine geçecek isim için hızlıca çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de bilmektedir.

ZEKİ İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Akif'in gücünü kırmak için ise biran önce Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını korumak adına görüşmelere devam ederken Zeki meselesiyle Çakırbeyliler ilgilenecektir.

ESRA'YLA İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

Façalıların öncelikli hedefi de Ferman'ın ölümüne neden olan kişiyi bulup yok etmek olacaktır. İki ailenin bir kere daha aynı amaç etrafında toplanmasına sebep olan ortak düşmana ulaşmak için ise Esra ile işbirliği yapmak en iyi seçenektir.

İLYAS KARAR VEREBİLECEK Mİ?

Yeğeninin ölümünün ardından acısını paylaşmak için soluğu sevdiğinin yanında alan Ömür ile ilgili İlyas'ın bir an önce bir karar vermesi gerekmektedir.

ALPARSLAN ÖZLEM'LE İLGİLİ KARARINI VERİYOR

Hızır'ın üzerine gittiği bu konu, İlyas'ı yakın zamanda bir tercih yapmaya itecektir. Alparslan ise sevdiğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Bu konularda amcalarından farklı olan Alparslan'ın, hayatıyla ilgili verdiği bu önemli kararın arkasında başka nedenler olması ihtimali ise çok yüksektir.