Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte EDHO yeni sezon fragmanı... 19.09.2019 22:41

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Heyecan dolu sahnelerin ve birbirinden farklı yeni karakterlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni sezonda yaşanacak olaylar ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı...

YENİ SEZONA 3 YENİ İSİM

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Dizi, beşinci sezonu ile izleyiciye merhaba diyecek.

Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.