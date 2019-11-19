Tufan, Şahin Ağa ile dertleşiyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm

ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam ortalık karışmaya başladı. Yeni bölümde Tufan, Şahin Ağa ile dertleşiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.
Tufan, Şahin Ağa ile dertleşiyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm19.11.2019 23:26
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