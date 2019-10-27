Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı yayınlandı! Altan Hızır'ın arkadaşlarına işkence ediyor 27.10.2019 22:11

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde heyecan doruktaydı. Bu haftaki bölümde yaşanan gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler Altan'ın Hızır'a yapacağı yeni hamleyi merak etmeye başladı. İzleyicilerin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı yayınlandı. Altan, yeni bölüm fragmanında Hızır'ın tüm arkadaşlarını işkenceye alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta salı günü yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

ALTAN'IN CEVABI NE OLACAK?

Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

BEHZAT ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır.

BEHZAT VE BORAN ÖLECEK Mİ?

Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır.

FEYYAZ PLANINI YAPIYOR

Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.