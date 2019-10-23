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  • 23.10.2019 14:03
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 14:17

! 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölümde Tipi'nin diziye geri dönüşü izleyici tarafından heyecan uyandırırken, Son sahnede yaşanan gelişme herkesi şoke etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi son bölümün ardından merakla 145. bölüm fragmanını bekledi. Peki, ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölümde Tipi'nin intihar sahnesi herkesi şoke etti. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Naz Elmas gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 144. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son sahnesinde Tipi'nin ölüp ölmeyeceği sosyal medyayı ikiye böldü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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