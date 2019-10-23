Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölümde Tipi'nin intihar sahnesi herkesi şoke etti. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Naz Elmas gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 144. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son sahnesinde Tipi'nin ölüp ölmeyeceği sosyal medyayı ikiye böldü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?