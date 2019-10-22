Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! Çok şaşıracaksınız
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve salı akşamlarının fenomeni haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, serüvenine tam gaz devam ediyor. Kadrosunu her geçen yıl genişleten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geçtiğimiz yıl katılan Ceren Benderlioğlu, dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi. Dizide Ömür Façalı'yı canladıran Ceren Benderlioğlu, dizi ekibinin yer aldığı 'Aman Reis Duymasın' filminde de rol aldı. Dizide eşiyle birlikte oynayan Ceren Benderlioğlu, çok özel açıklamalarda bulundu.
Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ömür Façalı'yı canlandıran Ceren Benderlioğlu, geçen sezon diziye dahil olan isimlerden. Sert tavırlarıyla dikkat çeken rolüyle EDHO fanlarının gönlünde taht kuran Benderlioğlu, dizi ekibinin yer aldığı 'Aman Reis Duymasın' filminde de rol aldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı Ceren Benderlioğlu için ilginç kılan bir yan daha var. 'EDHO'yu, özel hayatını ve eşiyle kamera önünde olma macerasını Sabah'a anlattı.
EDHO ekibiyle çalışmak sizin için nasıl bir deneyim oldu?
Her bölümü olmasa da diziyi ara ara takip ediyordum. Aldığım eğitimler ve düşüncelerimle 'Ömür'e farkında olmadan hazırlanmışım. Aslında ters köşe bir rol oldu. İnsanların bu kadar hayranı olacağı bir rol olabileceğini düşünmüyordum, sürpriz oldu. Bu kadar tutkulu bir izleyici olduğunu da bilmiyordum. Türkiye'nin en iyi senaristleriyle çalışıyoruz.
'Ömür'ün size benzeyen yönleri var mı?
Ben naif ve sakinlikle işleri halletmeyi seviyorum ama 'Ömür' benim tam tersim; olaylara bodoslama giriyor. Hareketi sağlayan bir kadın. Canlandırırken zorlanmadım dersem yalan olur. 'Neden bu kadar sert?' dediğim oldu. Bu kadar erkeğin arasında bu rolün dikkat çekmesini sağlamak zordu ama başarmak keyifli. Bizim sette oynamak zordur. Çok iyi oyuncularla çalışıyoruz. Onlarla karşılıklı oynamak büyük şans. Onların kabul ettiği bir oyuncu olmak daha da güzel. Erkek hegemonyası olan bir iş gibi görünse de kadın tarafı çok güçlü dizimizin.
İzleyiciden nasıl yorumlar alıyorsunuz?
'Ömür Façalı'yı çok çabuk kabullendiler. Bana sokakta 'Reis' diyorlar. Çekinip yanıma gelemeyenler oluyor. Geçtiğimiz günlerde eşim Emir'le bir yerde otururken rollerimizin etkisinde kalan bir grup izleyici, yanımıza önlerini ilikleyerek geldi. "Biz onlar değiliz, rahat olun" dedim.