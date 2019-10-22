Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! Çok şaşıracaksınız

'Ömür'ün size benzeyen yönleri var mı?

Ben naif ve sakinlikle işleri halletmeyi seviyorum ama 'Ömür' benim tam tersim; olaylara bodoslama giriyor. Hareketi sağlayan bir kadın. Canlandırırken zorlanmadım dersem yalan olur. 'Neden bu kadar sert?' dediğim oldu. Bu kadar erkeğin arasında bu rolün dikkat çekmesini sağlamak zordu ama başarmak keyifli. Bizim sette oynamak zordur. Çok iyi oyuncularla çalışıyoruz. Onlarla karşılıklı oynamak büyük şans. Onların kabul ettiği bir oyuncu olmak daha da güzel. Erkek hegemonyası olan bir iş gibi görünse de kadın tarafı çok güçlü dizimizin.