Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle dikkat çekecek. İzleyicilerin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte EDHO 129. bölüm fragmanı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 129. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır.

ÜNAL, HIZIR'IN KARŞISINDA DURAN İLK KİŞİ OLUYOR

Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır.

ZEKİ HERKESİN NEFRETİNE SAHİP OLUYOR

Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.