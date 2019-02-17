Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. bölüm fragmanı yayınlandı | EDHO yeni bölüm fragmanı 17.02.2019 23:03

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı "O sokaklar dediğiniz kimlerse, temizleyeceğim. Ondan sonra o Façalılar'ın hepsini öldürmek için oturacağım o masaya!" başlığıyla yayınlandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin 125. bölüm fragmanı...