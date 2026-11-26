Arnavutköy'de 20 dakikalık kovalamaca sonrası 3 şüpheli yakalandı: Araçtan AK-47 ve kar maskeleri çıktı
İstanbul Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta Yunus polisleri tarafından durduruldu. Araçtaki M.A., A.O.E. ve F.A. isimli 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda AK-47 marka uzun namlulu silah ve kar maskeleri ele geçirildi; şüphelilerden 21 yaşındaki M.A.'nın geçtiğimiz günlerde evinin 3 kez kurşunlanmasıyla gündeme geldiği öğrenildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam