Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Avcılar E-5 Karayolu'nda seyir halindeki elektrikli cip alevlere teslim oldu

Avcılar E-5 Karayolu'nda seyir halindeki elektrikli cip alevlere teslim oldu