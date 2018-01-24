Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. Bölüm 24 Ocak 2018, Çarşamba

Hızır intikam peşinde!



Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet…

Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.