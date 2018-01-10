Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. Bölüm

Kara günler kapıda
İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. Bölüm10 Ocak 2018, Çarşamba
Kara günler kapıda
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- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. Bölüm Fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 83. Bölüm
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