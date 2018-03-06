Cennet'in Gözyaşları 22. Bölüm 06 Mart 2018, Salı

Ölümün kıyısında!



Melisa, Cennet ile kardeş olduklarını öğrenmiştir. Annesi Arzu ile yüzleşir ama hiçbir açıklama Melisa için yeterli değildir. O, Cennet'e yaptığı kötülüklerin vicdan azabını çekiyordur. Şimdi tek bir hedefi vardır o da; ne yapıp edip Cennet'e kendisini affettirmek. Arzu hayatta en değer verdiği, tek varlığı kızı Melisa'nın kendisine sırtını dönmesi, asla affetmeyeceği gerçeğiyle yüzleşir. Selim ise hala babasını vuran kişinin Kaya olduğunu düşünüyordur. Bunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Başta Cennet ile bu konuda fikir ayrılığına düşse de sonunda Cennet'i de buna ikna eder. Cennet'in Kaya'ya olan kızgınlığı yerini büyük bir öfkeye, suçlamaya çevirir. Dönüşü olmayan sözler sarf eder. Kaya için artık Cennet'in etrafında olmanın bir anlamı yoktur. Bir süre uzaklaşmaya karar verir. Melisa Cennet'e kendisini affettirme derdindeyken Selim, Arzu ve Kaya kızları tarafından reddedilmişlerdir. Ama bu Arzu için kabul edilmesi mümkün olmayan derin bir acıdır. Bu saatten sonra kaybedeceği hiçbir şey yoktur artık Arzu'nun ve tüm bunların sorumlusu olan Kaya ile hesabını görecektir. Arzu kendisini feda ederken yalnız gitmeyecektir. Sonu ölüm de olsa bu iki kişilik bir ölüm biletidir…