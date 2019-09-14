Canevim 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Melis Ömer'i ikna etmeye çalışıyor 14.09.2019 00:15

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken Canevim dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda özellikle "Benim ona baktığım gibi, onun gözlerinde kendimi görmeme çok az kaldı..." repliği izleyenlerin dikkatini çekiyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

Taylan, Ceylan'dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan'ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır.

İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan'dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer'i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır.

Hamza ve Günnur'un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe'yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler.

Elvan'ın Ayşe'yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet'in Ayşe'yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan'ı değil, Ayşe'yi de korumak zorundadır.