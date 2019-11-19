Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Demir Yaman kararlı davranıyor 19.11.2019 19:02

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçen hafta 44. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümde Yılmaz ve Züleyha'nın ne yapacağı merak konusu olurken Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Toplu sünnet düğünündeki zehirlenme, Çukurova'daki tüm dengeyi değiştiren olayların fitilini ateşliyor. Tavukları satın alan Gaffur'u, Demir'in elinden kimse kurtaramaz! Demir, Gaffur'u dövmekle kalmayacak, hayatındaki en önemli şeyi de elinden alacaktır.

YAMANLARIN YERLE BİR OLAN İTİBARINI ZÜLEYHA KURTARACAK

Demir bir yandan suçluları bulmaya çalışırken, bir yandan da kaybettiği itibarını geri kazanmak zorundadır. Çünkü başta Vali olmak üzere, herkes yaşananların sorumlusu olarak Demir'i görmektedir.

Yılmaz'ın ne sebeple olursa olsun buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz'a "Senin hiçbir şeyin değilim. Hatıran bile değilim" der. Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır.

YILMAZ, MÜJGAN'A HER ŞEYİ ANLATIYOR

Yılmaz, baba olmadan önce hayatında temiz bir sayfa açmak için sakladığı her şeyi Müjgan'a anlatmaya karar verir. Ancak öğrendikleri Müjgan'a çok ağır gelecektir. Yılmaz, artık çocuğu ve onunla mutlu olmaya kararlı olduğunu söylese de Müjgan ikna olmaz. İlk uçakla İstanbul'a gider! Behice'nin hiçbir şeyden haberi yoktur. Fekeli, onu ortada bir sorun olmadığına ikna eder. Yılmaz'a da Müjgan'ı geri getirmesini söyler.

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