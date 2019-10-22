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Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Züleyha'dan dikkat çeken yanıt

22.10.2019 22:42

Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta ortalık iyice karışacak. Geçen haftaki bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda özellikle "Demir eve geldiğinde beni bulabilecek mi?" repliği dikkat çekiyor.


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