Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı kızıyla aynı dizide! Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu kızı bakın kim
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin. Tecrübeli oyuncu evin hanımı karakteri ile kalpleri fethetti. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Vahide Perçin'in kızı ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in, Altan Gördüm ile olan evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de oyuncu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in kızı olmak üzere, ünlülerin çocukları.
17.10.2019 11:48
- Son Güncelleme: 17.10.2019 11:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın evin büyükhanımı, dediğim dedik Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Tecrübeli oyuncunun Altan Gördüm ile olan evliliğinden olan bir kızı olduğunu ve kızı ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Bakın Vahide Perçin'in meslektaşı olan kızı kim.
İşte başta Vahide Perçin olmak üzere ünlülerin çocukları.
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