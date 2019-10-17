Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı kızıyla aynı dizide! Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu kızı bakın kim

Bir Zamanlar Çukurova'nın evin büyükhanımı, dediğim dedik Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Tecrübeli oyuncunun Altan Gördüm ile olan evliliğinden olan bir kızı olduğunu ve kızı ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Bakın Vahide Perçin'in meslektaşı olan kızı kim.

İşte başta Vahide Perçin olmak üzere ünlülerin çocukları.