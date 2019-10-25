Hilal Altınbilek'ın Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı'nın mini eteği olay yarattı!
ATV'de reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova yine bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzelliği ile dikkat çeken ismi Hilal Altınbilek, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ile gizli bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek, Instagram'da paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Dizideki oyunculuğundan ziyade paylaştığı cesur pozları da beğeni toplayan Altınbilek, bu sefer paylaştığı pozuyla çok konuşuldu. ATV izleyicisinin dikkatini çeken Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek, ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu.
Züleyha rolüyle Bir Zamanlar Çukurova dizisine damga vuran Hilal Altınbilek haftanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek Züleyha rolündeki performansıyla beğeni topladı. ATV izleyicisinin dikkatini çeken Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek, ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu.
Derin dekolteli ve mini elbisesiyle çekilen bir pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Hilal Altınbilek, kısa sürede 50 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum almayı başardı. Peki pozlarıyla sıklıkla gündeme gelen Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluktan bu yana oyuncu olmak isteyen Hilal Altınbilecek, ilkokuldan itibaren tiyatro ile ilgilendi.
2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi gördü. 2011 yılında gençlik dizisi olan Derin Sular'ın oyuncu kadrosunda yer aldı. Bu dizide Deniz Baysal ve Şükrü Özyıldız ile başrollerden birini üstlendi.