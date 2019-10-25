Hilal Altınbilek'ın Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı'nın mini eteği olay yarattı!

ATV'de reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova yine bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzelliği ile dikkat çeken ismi Hilal Altınbilek, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ile gizli bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek, Instagram'da paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Dizideki oyunculuğundan ziyade paylaştığı cesur pozları da beğeni toplayan Altınbilek, bu sefer paylaştığı pozuyla çok konuşuldu. ATV izleyicisinin dikkatini çeken Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek, ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu.

25.10.2019 09:24 - Son Güncelleme: 25.10.2019 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





