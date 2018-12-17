Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölüm fragman izle

Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
"Beni öldürün bitsin bu kavga artık!"
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.
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