Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölüm fragman izle 17 Aralık 2018, Pazartesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.