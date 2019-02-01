Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümünde izleyicisini ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova 18. bölümünde Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz. İşte dizinin son bölümü...
Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm tek parça full izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle01 Şubat 2019, Cuma
- Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm tek parça full izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
- Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm 2. fragmanı izle
- Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı izle
- Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm tek parça full izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
- Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm fragman izle
- Bir Zamanlar Çukurova 16. bölüm tek parça full izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
- Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölüm fragman izle
- Bir Zamanlar Çukurova 15. bölüm tek parça full izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
- Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölüm fragman izle
- Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
- Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm fragman izle
- Bir Zamanlar Çukurova 13. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.