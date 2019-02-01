Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm tek parça full izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle 01 Şubat 2019, Cuma

Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümünde izleyicisini ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova 18. bölümünde Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz. İşte dizinin son bölümü...