Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm tek parça full izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle 24 Ocak 2019, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova’nın 17. Yeni bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Çukurova’ya atanan Müjgan Doktor, Çukurova'da esen rüzgarların yönünü değiştirecek! Alzheimer hastalığı sebebiyle neredeyse tüm geçmişini unutan Haminne'nin zihninde çakan şimşekler ne diyecek? Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın yeni planları yenilgiyi zafere dönüştürebilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.



Çukurova'da rüzgarın yönü değişiyor!



Çukurova'da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak. Devlet hastanesine yeni atanan Müjgan Doktor, Çukurova'da esen rüzgarların yönünü değiştirecek! Alzheimer hastalığı sebebiyle neredeyse tüm geçmişini unutan Haminne'nin zihninde çakan şimşekler ne diyecek? Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın yeni planları yenilgiyi zafere dönüştürebilecek mi? Nefes kesen bölümleriyle 'Bir Zamanlar Çukurova' her Perşembe Atv'de!