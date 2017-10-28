Yol Durumu

Mavi nerede?

27 Ekim 2017, Cuma
Mavi’nin kaçırılması, başta Ali olmak üzere Göreçkiler’i perişan eder.
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