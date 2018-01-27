Aşk ve Mavi 50. Bölüm fragman

"Ailemizden uzak dur!"
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Göreçkiler, Refika'dan gelecek umutlu haberi beklerken, Cemal, annesinin tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışmaktadır. Mavi, bunu öğrenince yardımcı olmak ister ve Ali'nin çok kızacağı bir hamle yapar. Ali, ailesini yeniden umutlandıracak bir iş girişiminde bulunur. Aile, mutlulukla yeni işi kutlarken Pembe, onlara bir darbe daha vurmaya karar verir.
Aşk ve Mavi 50. Bölüm fragman26 Ocak 2018, Cuma
"Ailemizden uzak dur!"
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