Ağlama Anne 9. bölüm izle | Ağlama Anne izle 02 Aralık 2018, Pazar

Atv’nin yeni dizisi ‘Ağlama Anne’nin 9. yeni bölümü yayınlandı. Ağlama Anne 9. son bölümünde Adnan’ın karşısına çıkan Zeynep,sorularına cevap alabilecek mi? Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği ‘Ağlama Anne’nin 9. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.





Adnan'ın karşısına çıkan Zeynep,sorularına cevap alabilecek mi?

Damla'ya kırgın olan Zeynep, Alev'i seçip onunla yaşamaya karar verir. Güveni kırılmış, yaralanmıştır… tek isteği annesinin nerede olduğunu bilmemesidir. Bu karar Alev'i sevinç gözyaşlarına boğar. Kızına on sekiz yıllık hasretten sonra kavuşan Alev, Zeynep'in bir dediğini ikiletmez. Mert, Ali Osman'a Zeynep'i görebilmek için diklenir. Ali Osman, genç aşığın cesaretine şaşar ve ablasının Zeynep'e yaptıklarından habersiz olduğuna emin olup onları kavuşturur. Ali Osman artık Zeynep'in de kahramanıdır. Özlem boşanmamak için son kozunu oynar; babasıyla bir Adnan'ın evine gidip kızını alır. İyi anne, iyi eş rolüne bürünen Özlem, Adnan dışında etrafındaki herkesi inandırmayı başarır. Gerçekleri öğrenen, kızı tarafından istenmeyen Damla, büyük bir yıkıma uğrar. Kendisini yapayalnız hisseden Damla, yanında yine Adnan'ı bulur; ondan güç alır. Mert, babasını bile karşısına alacak hamleyi yapıp rüştünü ispat eder ve Zeynep'in okula dönmesini sağlar. Damla ve Adnan'ın yakınlaştığını öğrenen Alev, geçmişin acısını çıkaracak mı? Adnan'ın karşısına dikilen Zeynep, sorularına cevap alabilecek mi? Ablası Özlem ve Zeynep arasında kalan Mert, Zeynep hakkındaki gerçeği öğrenince nasıl bir tavır alacak?