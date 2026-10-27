Erciyes 38 FK-Kahta 02 Spor maçında gol! Mehmet Tosun attı, skor 1-0 oldu

Denizli İdmanyurdu SK - Serikspor maçında kazanan belli oldu! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekildi! 36 eşleşme ve maç tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekildi! 36 eşleşme ve maç tarihleri belli oldu