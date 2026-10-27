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Etimesgut Spor 0-1 Gaziantep FK Gol: Enver Kulasin
Etimesgut Spor 0-1 Gaziantep FK Gol: Enver Kulasin
Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 14:11
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Gaziantep FK, 7. dakikada Enver Kulasin'in attığı golle Etimesgut Spor karşısında 1-0 öne geçti.
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Takvim.com.tr
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