REKOR GELDİ | GOL: Victor Osimhen | TRABZONSPOR - GALATASARAY: 0-3 | GOL İZLE

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 63. şampiyon belli oluyor. Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da kupayı müzesine götürmek isterken Cimbom duble yapmak, Fırtına ise Avrupa biletini de kapmak amacında. Sarı kırmızılılar Osimhen'in golüyle skoru 3 - 0 a getirdi. Biraz önce Jardel ile beraber zirvedeyken bu golle Galatasaray tarihinde 1 sezonda en çok gol atan oyuncular arasında zirvenin tek sahibi oldu.