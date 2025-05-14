İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI | GOL: Victor Osimhen | TRABZONSPOR - GALATASARAY: 0-2

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 63. şampiyon belli oluyor. Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da kupayı müzesine götürmek isterken Cimbom duble yapmak, Fırtına ise Avrupa biletini de kapmak amacında. Sarı kırmızılı ekip ikinci yarının hemen başında Victor Osimhen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Osimhen bu golüyle Galatasaray formasıyla 1 sezonda en fazla gol atan oyuncu sıralamasında 33 gol ile Jardel'i yakaladı