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MAÇ ÖZETİ İZLE | Konyaspor 1-5 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçı | 22.04.2025
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MAÇ ÖZETİ İZLE | Konyaspor 1-5 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçı | 22.04.2025

Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:32:14

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Tümosan Konyaspor-Galatasaray mücadelesi ile sürdü. Sarı kırmızılılar, mücadeleyi 5-1 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu. Dakika 25'de Victor Osimhen, 42'de Lucas Torreira ile fileleri havalandıran Cimbom ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının 47. dakikasında Sallai ile farkı 3'e çıkaran sarı kırmızılılara Tümosan Konyaspor'da Pedrinho cevap verdi ve dakika 53'te fark yeniden 2'ye düştü. 55. dakikada Rolland Sallai fileleri bir kez daha havalandırarak farkı yeniden 3'e çıkardı. 90+1'de Yusuf Demir'in golü ile Galatasaray 5-1 öne geçti ve bu gol ile birlikte skor belirlendi.

SIRADAKİ VİDEO
YUSUF FİŞİ ÇEKTİ! GOL: Konyaspor 1 - 5 Galatasaray | Yusuf Demir
22.04.2025Salı
SALLAI YİNE SAHNEDE! GOL: Konyaspor 1 - 4 Galatasaray | Roland Sallai
22.04.2025Salı
KONYA PES ETMİYOR! GOL: Konyaspor 1 - 3 Galatasaray | Pedrinho
22.04.2025Salı
MUHTEŞEM GOL! GOL: Konyaspor 0 - 3 Galatasaray | Roland Sallai
22.04.2025Salı
ÖNCE LİGTE SONRA KUPADA! GOL: Konyaspor 0 - 2 Galatasaray | Lucas Torreira
22.04.2025Salı
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