Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 17:29

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam dev derbide karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Futbol tutkunları için büyük önem taşıyan bu karşılaşmayı haberimizden takip edebilir, canlı yayına anında ulaşabilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemek için detaylar…

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ CANLI YAYINI İZLE