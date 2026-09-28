Kütahya'da acı kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı | Kaza anına ilişkin görüntüler
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin görüntüler haberimizde yer alıyor. Videoyu mobil cihazınızdan izleyebilirsiniz.
KÜTAHYA'DA ACI KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI
Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil, Altıntaş-Dumlupınar çevre yolundaki kavşakta A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde, 43 KN 792 plakalı otomobilde bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Ayşe Yücel (67), Ayşe (80) ve Ömriye Topsakal (50), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yorulmaz ve Koca'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.