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A.B.İ. 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ilk görüntüler
A.B.İ. 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 15:34
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ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin merakla beklenen 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler.
A.B.İ.’de nefesler tutuldu: Leyla’nın evlilik kararının arkasındaki büyük sır açığa mı çıkıyor?
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