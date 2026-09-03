Kredi puanını yükseltme dolandırıcılığı: 5 şüpheli yakalandı
İstanbul’da kredi çekmek isteyenleri “kredi puanını yükseltme” vaadiyle kandırarak toplam 779 bin 900 lira alan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KREDİ PUANINI YÜKSELTME DOLANDIRICILIĞI: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul'da kredi çekmek isteyenleri "kredi puanını yükseltme" vaadiyle kandırarak toplam 779 bin 900 lira alan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KREDİ PUANINI YÜKSELTME VAADİYLE KANDIRDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kredi çekmek isteyen kişilerin "kredi puanını yükseltme" vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikâyetler üzerine çalışma başlattı.
Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin mağdurları kredi puanlarını yükseltecekleri yönünde kandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, sözde işlem karşılığında mağdurların hesaplarından POS cihazı kullanarak para çektikleri tespit edildi.
779 BİN 900 LİRA PARA ALDILAR
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin bu yöntemle mağdurlardan toplam **779 bin 900 lira** aldığı belirlendi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, şüphelilerin para çekmek için kullandığı POS cihazına da el konuldu.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.