Kredi puanını yükseltme dolandırıcılığı: 5 şüpheli yakalandı

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Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, şüphelilerin para çekmek için kullandığı POS cihazına da el konuldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin bu yöntemle mağdurlardan toplam **779 bin 900 lira** aldığı belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin mağdurları kredi puanlarını yükseltecekleri yönünde kandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, sözde işlem karşılığında mağdurların hesaplarından POS cihazı kullanarak para çektikleri tespit edildi.

İstanbul'da kredi çekmek isteyenleri "kredi puanını yükseltme" vaadiyle kandırarak toplam 779 bin 900 lira alan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.